 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Город (Москва и область)     06.07.2020 14:27

Северо-Восточную хорду продлят за МКАД в 2023 году

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  строительство  дороги  СВХ  Северо-Восточная хорда 

6 июля. Mossovetinfo.ru – Северо-Восточную хорду продлят за МКАД в 2023 году, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

СВХ будет продлена от Косинской развязки до улицы Покровской. Проект нового участка предусматривает строительство многоуровневых транспортных развязок и реконструкцию дорожно-транспортной сети на участке от улицы Лухмановская до границы Московской области.

На данный вид работ объявлен электронный аукцион. Максимальная цена контракта составляет 22,2 миллиарда рублей, работы должны быть выполнены в течение 34 месяцев после заключения контракта.

Северо-Восточная хорда свяжет между собой МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Ярославское, Алтуфьевское, Открытое и Дмитровское шоссе, а в дальнейшем соединит трассу Москва – Санкт-Петербург с Косинской эстакадой.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
строительство  дороги  СВХ  Северо-Восточная хорда 

Возврат к списку

Лента новостей

15:27 Город (Москва и область) Москвичей предупредили об аномальной жаре 6 и 7 июля

14:27 Город (Москва и область) Северо-Восточную хорду продлят за МКАД в 2023 году

13:14 В России Минспорта предложило вести выплаты семьям, в которых дети занимаются спортом

12:18 Общество Псковскую журналистку Прокопьеву оштрафовали на 500 000 руб. по делу об оправдании терроризма

11:56 В России Курс евро в ходе торгов поднялся выше 81 рубля впервые с 6 мая

Актуальные материалы

11:21 Город (Москва и область) В Подмосковье с 1 июля начали отключать горячую воду

10:07 Общество В Москве родители могут следить за распорядков ребенка в детском саду в режиме онлайн

07:30 Город (Москва и область) На ТТК изменится схема движения

22:26 Город (Москва и область) Темпы строительства метро в Москве будут увеличены - власти

22:02 Город (Москва и область) В Подмосковье 1 июля откроется купальный сезон

18:40 Власть Возможность проведения массовых мероприятий в Москве рассмотрят не раньше июля - Собянин

08:16 Город (Москва и область) Как узнать результаты ЕГЭ онлайн

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru