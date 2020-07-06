6 июля. Mossovetinfo.ru – Северо-Восточную хорду продлят за МКАД в 2023 году, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.



СВХ будет продлена от Косинской развязки до улицы Покровской. Проект нового участка предусматривает строительство многоуровневых транспортных развязок и реконструкцию дорожно-транспортной сети на участке от улицы Лухмановская до границы Московской области.



На данный вид работ объявлен электронный аукцион. Максимальная цена контракта составляет 22,2 миллиарда рублей, работы должны быть выполнены в течение 34 месяцев после заключения контракта.



Северо-Восточная хорда свяжет между собой МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Ярославское, Алтуфьевское, Открытое и Дмитровское шоссе, а в дальнейшем соединит трассу Москва – Санкт-Петербург с Косинской эстакадой.