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Город (Москва и область)     29.11.2019 17:06

Северо-западная хорда полностью построена

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Теги:  СЗХ  строительство  мост  открытие 

29 ноября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по балочному мосту через шлюз № 9 канала имени Москвы в районе Нижних Мневников.

Уникальный мост строился с мая 2018 года и был сдан в эксплуатацию на год раньше срока. Мэр Москвы отметил, что мост стал последним объектом Северо-Западной хорды, с его открытием ликвидировано последнее «бутылочное горлышко» на СЗХ. По словам Собянина, открытие моста улучшит транспортную ситуацию в шести прилегающих районах.

Новый мост соединил улицу Народного Ополчения и улицу Нижние Мневники. Вместе с мостом были реконструированы прилегающие улицы и благоустроены окружающие территории.

При этом старый мост, который расположен в 200 метрах от нового, сохранили, он будет использоваться для внутрирайонных поездок. По нему можно будет выехать Карамышевскую набережную, Звенигородское шоссе, а также на Северо-Западную хорду.


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Карта места

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Теги: 
СЗХ  строительство  мост  открытие 

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