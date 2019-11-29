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Город (Москва и область)
29.11.2019, 17:49
Власти Москвы выступили против скидок на штрафы на парковку
29 ноября. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы выступают против предоставления 50-процентной скидки на оплату штрафа за парковку, заявил в интервью «Коммерсанту» заммэра Москвы Максим Ликсутов. ...
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Город (Москва и область)
29.11.2019, 17:06
Северо-западная хорда полностью построена
29 ноября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по балочному мосту через шлюз № 9 канала имени Москвы в районе Нижних Мневников. Уникальный мост строился с мая 2018 го...
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Город (Москва и область)
29.11.2019, 14:13
Восемь домов по реновации переданы под заселение на юго-западе Москвы
29 ноября. Mossovetinfo.ru – На юго-западе Москвы под переселение в рамках программы реновации жилья передано восемь домов, сообщает пресс-служба департамента городского имущества. Новые дом...