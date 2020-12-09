9 декабря. Mossovetinfo.ru - Съезд с Северо-Западной на Северо-Восточную хорду будет организован через Сусоколовское шоссе, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы со ссылкой на главу департамента Рафика Загрутдинова.



По словам Загрутдинова, сейчас для организации съезда ведется строительство двух эстакад: разворотной эстакады и эстакады съезда в сторону Ярославского шоссе. Работы ведутся на участке от Сигнального проезда до 3-го Лихоборского проезда.



Проект предусматривает реконструкцию улично-дорожной сети районного значения, включая строительство путепроводов через железную дорогу и строительство нового участка Сусоколовского шоссе. Всего будет построено и реконструировано 4,6 километра дорог.



Загрутдинов напомнил, что мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение завершить строительство Северо-Восточной хорды в 2022 году.