9 декабря. Mossovetinfo.ru - Съезд с Северо-Западной на Северо-Восточную хорду будет организован через Сусоколовское шоссе, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы со ссылкой на главу департамента Рафика Загрутдинова.
По словам Загрутдинова, сейчас для организации съезда ведется строительство двух эстакад: разворотной эстакады и эстакады съезда в сторону Ярославского шоссе. Работы ведутся на участке от Сигнального проезда до 3-го Лихоборского проезда.
Проект предусматривает реконструкцию улично-дорожной сети районного значения, включая строительство путепроводов через железную дорогу и строительство нового участка Сусоколовского шоссе. Всего будет построено и реконструировано 4,6 километра дорог.
Загрутдинов напомнил, что мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение завершить строительство Северо-Восточной хорды в 2022 году.
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