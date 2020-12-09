 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Город (Москва и область)     09.12.2020 10:44

Северо-Западную и Северо-Восточную хорды соединят через Сусоколовское шоссе

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  строительство  дороги  СВХ  СЗХ 

9 декабря. Mossovetinfo.ru - Съезд с Северо-Западной на Северо-Восточную хорду будет организован через Сусоколовское шоссе, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы со ссылкой на главу департамента Рафика Загрутдинова.

По словам Загрутдинова, сейчас для организации съезда ведется строительство двух эстакад: разворотной эстакады и эстакады съезда в сторону Ярославского шоссе. Работы ведутся на участке от Сигнального проезда до 3-го Лихоборского проезда.

Проект предусматривает реконструкцию улично-дорожной сети районного значения, включая строительство путепроводов через железную дорогу и строительство нового участка Сусоколовского шоссе. Всего будет построено и реконструировано 4,6 километра дорог.

Загрутдинов напомнил, что мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение завершить строительство Северо-Восточной хорды в 2022 году.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
строительство  дороги  СВХ  СЗХ 

Возврат к списку

Лента новостей

11:43 Общество СМИ сообщили об утечке персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом

11:22 В мире Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей мира

11:04 Общество В НИЦ им. Гамалеи рассказали, нужно ли отказываться от алкоголя при вакцинации от COVID-19

10:44 Город (Москва и область) Северо-Западную и Северо-Восточную хорды соединят через Сусоколовское шоссе

09:58 Общество Ночь на 9 декабря стала самой холодной в Москве с начала зимы

Актуальные материалы

20:53 Другое Стали известны соперники сборной России по квалификации ЧМ-2022

19:11 Общество Найдена мутация коронавируса, против которой бессильны антитела

10:35 Мнения Биолог заявил, что коронавирус может вызвать преждевременное старение

01:35 Город (Москва и область) Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется после Нового года - Печатников

11:45 Мнения В ближайшие месяцы не стоит ждать окончания пандемии коронавируса - ВОЗ

09:22 В России Заработал единый информационный номер по вопросам коронавируса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru