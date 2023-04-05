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Город (Москва и область)     06.04.2023 07:58

Сезон групповых забегов для детей и взрослых стартовал в парках Москвы

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Теги:  Москва  парки  забег 

6 апреля. Mossovetinfo.ru - В столичных парках начался сезон групповых забегов на разные дистанции, для детей и взрослых, участие бесплатное. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

«В парках Москвы начался сезон групповых забегов. Участие в них можно принять бесплатно. Есть дистанции, которые подойдут и детям, и взрослым. Это отличная возможность не только проверить свои силы и укрепить физическое здоровье, но и обрести друзей со схожими интересами», - говорится в сообщении.

15 апреля в Парке Горького пройдет праздничный забег в честь 10-летия движения парковых пробежек, которые проводятся по всей России. Начало каждого старта в 9:00.

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Карта места

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Теги: 
Москва  парки  забег 

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