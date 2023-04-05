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06.04.2023, 07:58
Сезон групповых забегов для детей и взрослых стартовал в парках Москвы
6 апреля. Mossovetinfo.ru - В столичных парках начался сезон групповых забегов на разные дистанции, для детей и взросл...
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Город (Москва и область)
05.04.2023, 15:41
О временном закрытии остановочного пункта Малино
5 апреля, Mossovetinfo.ru – С 15 апреля 2023 года остановочный пункт Малино Октябрьской железной дороги будет закрыт дл...
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Город (Москва и область)
05.04.2023, 10:47
С начала года Росреестр провел в Подмосковье 386 надзорных мероприятий
5 апреля, Mossovetinfo.ru - С начала 2023 года госинспекторы по использованию и охране земель Управления Росреестра по ...