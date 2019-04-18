18 апреля. Mossovetinfo.ru – Московский велопрокат заработает в полном объеме 25 апреля, сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов на международном саммите лидеров в сфере развития городского транспорта.



По словам Ликсутова, уже 20 апреля московский велопрокат начнет работать в тестовом режиме. Запуск велопроката в конце апреля обусловлен теплой погодой, установившейся в Москве.



Ранее сообщалось, что в текущем году количество велосипедов в московском велопрокате превысит 5 тысяч единиц.