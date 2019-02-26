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Город (Москва и область)     26.02.2019 09:55

Шесть детских площадок появится в усадьбе Люблино

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Теги:  детские площадки  парки  благоустройство 

26 февраля. Mossovetinfo.ru – Шесть детских площадок появится в усадьбе Люблино в рамках работ по благоустройству, сообщает пресс-служба департамента ЖКХ и благоустройства Москвы.

Четыре существующие детские площадки будут реконструированы, также появятся две новые. В настоящее время на всех площадках уже проведена песчаная подготовка. На трех площадках залито бетонное основание. Бетонирование еще двух площадок начнется в ближайшее время, еще на одной площадке ведут подготовительные работы. После бетонирования все площадки покроют прорезиненным травмобезопасным покрытием.

Сообщается, что пользоваться всеми площадками смогут дети различных возрастов, а одна из площадок будет специально приспособлена для детей с ограниченными возможностями.


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Карта места

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Теги: 
детские площадки  парки  благоустройство 

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