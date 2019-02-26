Другие материалы
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Город (Москва и область)
26.02.2019, 10:00
Сбой на Таганско-Краснопресненской линии метро устранен
26 февраля. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов на Таганско-Краснопресненской линии метрополитена устранен, движение поездов введено в график, сообщается в официальном микроблоге столичной п...
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Город (Москва и область)
26.02.2019, 09:55
Шесть детских площадок появится в усадьбе Люблино
26 февраля. Mossovetinfo.ru – Шесть детских площадок появится в усадьбе Люблино в рамках работ по благоустройству, сообщает пресс-служба департамента ЖКХ и благоустройства Москвы. Четыре суще...
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Город (Москва и область)
26.02.2019, 09:45
Власти Москвы отказали в строительстве офиса в центре столицы
26 февраля. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы отказали в строительстве офиса в Большом Саввинском переулке, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста. Застройщик планировал построить офисное зда...