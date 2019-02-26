26 февраля. Mossovetinfo.ru – Шесть детских площадок появится в усадьбе Люблино в рамках работ по благоустройству, сообщает пресс-служба департамента ЖКХ и благоустройства Москвы.



Четыре существующие детские площадки будут реконструированы, также появятся две новые. В настоящее время на всех площадках уже проведена песчаная подготовка. На трех площадках залито бетонное основание. Бетонирование еще двух площадок начнется в ближайшее время, еще на одной площадке ведут подготовительные работы. После бетонирования все площадки покроют прорезиненным травмобезопасным покрытием.



Сообщается, что пользоваться всеми площадками смогут дети различных возрастов, а одна из площадок будет специально приспособлена для детей с ограниченными возможностями.