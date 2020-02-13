13 февраля. Mossovetinfo.ru – В рамках программы реновации жилья в районе Восточное Измайлово будет построено шесть социальных объектов, сообщили ИА «Моссовет» в департаменте градостроительной политики Москвы.
Как рассказал глава департамента Сергей Левкин, по проекту планировки территории микрорайонов 36-28, утвержденном мэром Москвы Сергеем Собяниным, запланировано строительство двух детских садов на 340 мест, школы на 600 учеников, детской поликлиники на 320 посещений в смену, культурно-досугового центра, а также физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.
Также проект планировки территории предусматривает озеленение и благоустройство дворов, обустройство в них детских и спортивных площадок и мест для отдыха взрослых.
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