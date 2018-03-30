30 марта. Mossovetinfo.ru – Шесть станций планируется построить на новой Бирюлевской линии московского метро. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин, которого цитирует сайт Стройкомплекса.



На новой линии, о сроках строительства которой не сообщается, появятся шесть станций: «Кленовый бульвар», «Курьяново», «Сабурово», «Царицыно», «Бирюлево-Восточное» и «Бирюлево-Западное».



Таким образом, метро придет в районы Нагатино-Садовники, Печатники, Москворечье-Сабурово и Бирюлево.