28 августа. Mossovetinfo.ru – С 1 сентября в наземном транспорте Москвы уберут все турникеты и установят вместо них валидаторы нового типа, сообщает портал mos.ru.



С помощью новых валидаторов, оплатить проезд в наземном транспорте можно будет не только картами «Тройка» и «Единый», но также банковскими картами, а также смартфонами, которые поддерживают функцию бесконтактных платежей.



Убирать турникеты в наземном транспорте Москвы начали с 1 января текущего года. В настоящее время турникеты уже убраны на 80 маршрутах автобусов и на всех 48 трамвайных маршрутах. А с 1 сентября турникеты полностью исчезнут из наземного транспорта столицы. Новые валидаторы будут устанавливать на всех дверях автобусов, троллейбусов и трамваев. Это поможет сократить время посадки с 5 минут до 30 секунд, а длительность поездки по маршруту благодаря этому сократится на 5-20%.