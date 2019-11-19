19 ноября. Mossovetinfo.ru – Образовательный комплекс и три детских сада на 980 детей будут построены в рамках программы реновации жилья в районе Проспект Вернадского по просьбам местных жителей, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.



Также будут построены музыкальная школа, детская поликлиника на 320 посещений в смену и несколько объектов культуры.



Проект планировки нового квартала был выставлен на публичные слушания. По словам Кузнецова, именно мнения жителей в итоге легли в основу планировочной структуры проекта планировки квартала.



Проект планировки нового квартала предполагает также реконструкцию улиц Семенова Тян-Шанского, Воейкова и Михаила Певцова, создание новых внутридворовых проездов, обустройство заездных карманов и велодорожек на улицах Коштоянца и Удальцова. Также планируется обновить парк 50-летия Октября и долину реки Раменки, и создание новых зеленых зон на территории квартала.