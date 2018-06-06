6 июня. Mossovetinfo.ru – Торжественное открытие штаба координации городских волонтеров, которые будут работать на чемпионате мира по футболу 2018 года, открылся в Москве, сообщается на официальном.



Штаб будет координировать работу 5 тысяч городских волонтеров во время чемпионата мира. Волонтеры будут помогать болельщикам на вокзалах, в аэропортах, в метро, возле стадионов, а также на городских улицах. Основу волонтерского корпуса Москвы составили те добровольцы, которые прошли практику во время прошлогоднего Кубка Конфедераций. Однако есть и новые добровольцы, которые прошли специальную подготовку.



Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В Москве матчи чемпионата примут стадионы «Лужники» и «Спартак».