15.02.2026, 17:48
Силами ПВО отражена массовая атака беспилотников, летевших на Москву - Собянин
15 февраля — Mossovetinfo.ru — С 12;40 мск и 17:10 мск воскресенья, 15 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин в своих официальны...
15.02.2026, 07:49
До минус 11 градусов похолодает В Москве 15 февраля
15 февраля — Mossovetinfo.ru — Резкое похолодание началось в Москве и области после двух суток оттепели началось в р...
14.02.2026, 07:39
До 4 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в субботу, 14 февраля - Гидрометцентр
14 февраля февраля — Mossovetinfo.ru — Гололедица и до 4 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в субботу, 14 ...