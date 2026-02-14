Силами ПВО отражена массовая атака беспилотников, летевших на Москву - Собянин

15 февраля — Mossovetinfo.ru — С 12;40 мск и 17:10 мск воскресенья, 15 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин в своих официальных аккаунтах в соцсетях, мессенждерах 6 раз сообщал об отражении силами ПВО Минобороны беспилотников, летевших на Москву.



В том числе, в 17:02 мск силами ПВО Минобороны уничтожены семь БПЛА, летевших на Москву, в 17:10 мск уничтожены ещё шесть беспилотников, летевших на Москву.



На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, - сообщил Собянин.



Всего за указанный период мэр столицы сообщил о 18 уничтоженных БПЛА, летевших на Москву.



Ограничения работы аэропорта Домодедово и Внуково - сняты.



15 февраля, по сообщению Минобороны Росси, в период с 7.00 до 9.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 88 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской области, Республики Адыгея, Брянской области, Волгоградской области, Краснодарского края, Ставропольского края и акваториями Черного и Азовского морей.