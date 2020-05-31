 
Актуальные темы: пропуск пропуска коронавирус реновация
Город (Москва и область)     31.05.2020 15:02

Сильные подтопления образовались в некоторых муниципалитетах Подмосковья

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Подмосковье  Московская область  Воробьев  Андрей Воробьев 

31 мая. Mossovetinfo.ru – Сильные подтопления после проливных дождей в Московской области сложилась в Нахабино, Дедовске и Наро-Фоминске, в некоторых населенных пунктах Красногорска. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В своем телеграм-канале он отметил, что ответственные ведомства работают над исправлением ситуации.

Проливные дожди также прошли в Москве. Ранее сообщалось, что в течение мая в столице выпало три месячные нормы осадков -155 миллиметров при норме в 51 миллиметр. За прошедшие сутки в Москве было выявлено 18 локальных подтоплений, все они были оперативно ликвидированы.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Подмосковье  Московская область  Воробьев  Андрей Воробьев 

Возврат к списку

Лента новостей

15:02 Город (Москва и область) Сильные подтопления образовались в некоторых муниципалитетах Подмосковья

14:57 Город (Москва и область) Москвичам рассказали, как продлить проездной после снятия ограничений

13:25 Город (Москва и область) Москвичи смогут обжаловать штрафы за нарушение изоляции по видеосвязи

13:09 Город (Москва и область) За май в Москве выпало три месячные нормы осадков

11:42 Город (Москва и область) Менее 800 случаев коронавируса зафиксировано в Подмосковье за сутки

Актуальные материалы

17:28 Город (Москва и область) График прогулок. Интерактивная карта

20:09 Власть Масочный режим усилят в Москве с 1 июня

09:59 Город (Москва и область) Как оформить пропуска для проезда с 27 мая из Подмосковья в Москву

11:22 Город (Москва и область) Как записаться на прием в центры госуслуг «Мои документы»

14:41 Мнения Власти будут вынуждены смягчить условия для досрочного выхода на пенсию - эксперт

18:26 Город (Москва и область) Цифровые пропуска отменят в Подмосковье с 23 мая

13:47 Другое В легких пациентов, скончавшихся от коронавируса, вскрытие выявило особенность

12:33 Власть ЦИК РФ возобновил подготовку к рефередуму по Конституции

12:09 Город (Москва и область) 25 или 26 мая в Подмосковье вновь начнут отключать отопление

19:24 Власть С 27 мая в Москве будут действовать только московские цифровые пропуска

17:48 Город (Москва и область) МФЦ Подмосковья могут возобновить работу 25 мая

14:31 Власть Путин предложил провести ЕГЭ 29 июня

08:44 Общество Теплая погода вернется в Москву в конце мая

15:05 Мнения Жириновский предложил ликвидировать Совфед и сократить депутатов Госдумы и Мосгордумы

23:06 Другое Генпрокурор США: сотрудничество Apple с Россией угрожает слежке за гражданами

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru