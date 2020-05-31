31 мая. Mossovetinfo.ru – Сильные подтопления после проливных дождей в Московской области сложилась в Нахабино, Дедовске и Наро-Фоминске, в некоторых населенных пунктах Красногорска. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.



В своем телеграм-канале он отметил, что ответственные ведомства работают над исправлением ситуации.



Проливные дожди также прошли в Москве. Ранее сообщалось, что в течение мая в столице выпало три месячные нормы осадков -155 миллиметров при норме в 51 миллиметр. За прошедшие сутки в Москве было выявлено 18 локальных подтоплений, все они были оперативно ликвидированы.