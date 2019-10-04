4 октября. Mossovetinfo.ru – Ноябрьские холода придут в Москву в начале следующей недели, сообщает центр погоды «Фобос».



Похолодание придет в Москву уже сегодня, в пятницу, 4 октября. Во второй половине дня температура воздуха в Москве упадет сразу на 6 градусов. В выходные температура воздуха продолжит снижаться, а пик похолодания придется на начало следующей недели, когда в дневное время в Москве будет около 4-5 градусов тепла. Такая погода более характерна для начала ноября.



Ранее сообщалось, что в воскресенье, 6 октября в Москве может выпасть первый снег. В понедельник, 7 октября вероятность мокрого снега с дождем еще выше.