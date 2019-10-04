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Город (Москва и область)     04.10.2019 11:43

Синоптики предупредили о приходе в Москву ноябрьских холодов

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Теги:  похолодание  погода 

4 октября. Mossovetinfo.ru – Ноябрьские холода придут в Москву в начале следующей недели, сообщает центр погоды «Фобос».

Похолодание придет в Москву уже сегодня, в пятницу, 4 октября. Во второй половине дня температура воздуха в Москве упадет сразу на 6 градусов. В выходные температура воздуха продолжит снижаться, а пик похолодания придется на начало следующей недели, когда в дневное время в Москве будет около 4-5 градусов тепла. Такая погода более характерна для начала ноября.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 6 октября в Москве может выпасть первый снег. В понедельник, 7 октября вероятность мокрого снега с дождем еще выше.


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Теги: 
похолодание  погода 

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