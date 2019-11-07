7 ноября. Mossovetinfo.ru – Теплая погода сохраниться в Москве до конца недели, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.
В субботу, 9 ноября в ночное время в Москве ожидается температура +1…+3°, в дневное время температура поднимется до 5…7 градусов тепла.
В воскресенье, 10 ноября станет еще теплее: в ночное время ожидается 3…5 градусов тепла, днем - до +9…+11°. При этом, в субботу и воскресенье ожидаются кратковременные дожди.
Теплая погода сохранится в Москве в начале следующей недели.
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