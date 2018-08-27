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Город (Москва и область)     27.08.2018 09:57

Синоптики рассказали о погоде в Москве в последнюю неделю лета

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Теги:  погода 

27 августа. Mossovetinfo.ru – В последнюю неделю августа и первые дни осени в Москве ожидается преимущественно сухая и жаркая погода, с температурой воздуха выше средних значений, сообщает центр погоды «Фобос».

В последние дни лета в Москве ожидается преимущественно сухая, ясная погода, кратковременные дожди возможны лишь в четверг, 30 августа. Температура воздуха в дневное время будет выше климатической нормы и составит +26…+30°.

В первые дни осени дождей также не ожидается, температура воздуха также останется высокой. В дневное время 1 и 2 сентября температура воздуха в Москве составит +27…+28°. В ночное время температура воздуха также будет выше климатической нормы и составит +16…+18°.


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Теги: 
погода 

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