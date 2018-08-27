27 августа. Mossovetinfo.ru – В последнюю неделю августа и первые дни осени в Москве ожидается преимущественно сухая и жаркая погода, с температурой воздуха выше средних значений, сообщает центр погоды «Фобос».



В последние дни лета в Москве ожидается преимущественно сухая, ясная погода, кратковременные дожди возможны лишь в четверг, 30 августа. Температура воздуха в дневное время будет выше климатической нормы и составит +26…+30°.



В первые дни осени дождей также не ожидается, температура воздуха также останется высокой. В дневное время 1 и 2 сентября температура воздуха в Москве составит +27…+28°. В ночное время температура воздуха также будет выше климатической нормы и составит +16…+18°.