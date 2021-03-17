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Город (Москва и область)     17.03.2021 10:03

Синоптики рассказали, сколько ещё будет лежать снег в Москве

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Теги:  синоптики  снег  прогнозы 

17 марта. Mossovetinfo.ru – Перепады погоды в марте не позволят снегу в Москве растаять раньше апреля, сообщает портал «Метеоновости».

По прогнозам синоптиков, во второй половине марта плюсовые температуры в дневное время будут сменяться легкими морозами по ночам. Положительными среднесуточные температуры станут только в последние 5 дней месяца. Дневного тепла будет недостаточно, чтобы выпавший за зиму снег растаял. Таким образом, снежный покров в Москве сохранится до апреля.

За последние годы самым холодным оказался март 2013 года, когда среднемесячная температура оказалась -4,4 градуса. В результате снег в Москве в тот год окончательно сошел только 17 апреля.

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Теги: 
синоптики  снег  прогнозы 

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