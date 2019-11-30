Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     30.11.2019 11:39

Система хордовых магистралей появится в Москве к 2023 году

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  хорды  Северо-западная хорда  Северо-Восточная хорда  Юго-Восточная  Южная рокада  дороги  строительство  Хуснуллин  Марат Хуснуллин 

30 ноября. Mossovetinfo.ru – Система хордовых магистралей в Москве появится в конце 2022 - начале 2023 года. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра.

В пятницу было запущено движение по новому балочному мосту в Мневниковской пойме Москвы-реки через шлюз №9 Канала им. Москвы. После этого мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что Северо-Западная хорда полностью построена.

«Активно продолжаются работы по строительству Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады», - отметил Хуснуллин.

Четыре магистрали образуют так называемое хордовое кольцо общей протяженностью около 136 километров. Его формирование планируется завершиться к 2023 году.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
хорды  Северо-западная хорда  Северо-Восточная хорда  Юго-Восточная  Южная рокада  дороги  строительство  Хуснуллин  Марат Хуснуллин 

Возврат к списку

Лента новостей

11:39 Город (Москва и область) Система хордовых магистралей появится в Москве к 2023 году

10:11 Город (Москва и область) Рекорд по числу пассажиров установлен на МЦК 29 ноября

09:34 Общество Начался прием заявок на участие в конкурсе «Цветочный джем»

09:25 Общество Мокрый снег и гололедица: прогноз погоды на 30 ноября

09:14 Город (Москва и область) Завершился краудсорсинг-проект «Город спорта»

Актуальные материалы

09:14 Город (Москва и область) Завершился краудсорсинг-проект «Город спорта»

19:36 Город (Москва и область) Собянин пожелал москвичам на Новый год уверенности в завтрашнем дне

11:13 Город (Москва и область) МЦД: топ-10 вопросов и ответов

10:58 Город (Москва и область) Собянин: проблемы на МЦД надо спокойно устранять в максимально короткие сроки

17:49 Город (Москва и область) Какие маршруты общественного транспорта изменятся после запуска МЦД

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru