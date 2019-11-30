30 ноября. Mossovetinfo.ru – Система хордовых магистралей в Москве появится в конце 2022 - начале 2023 года. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра.



В пятницу было запущено движение по новому балочному мосту в Мневниковской пойме Москвы-реки через шлюз №9 Канала им. Москвы. После этого мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что Северо-Западная хорда полностью построена.



«Активно продолжаются работы по строительству Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады», - отметил Хуснуллин.



Четыре магистрали образуют так называемое хордовое кольцо общей протяженностью около 136 километров. Его формирование планируется завершиться к 2023 году.