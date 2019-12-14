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Город (Москва и область)     14.12.2019 13:22

Система поиска безбилетников появится в московских автобусах

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Теги:  общественный транспорт  безбилетники  автобусы  цифровизация 

14 декабря. Mossovetinfo.ru – Компании «МаксимаТелеком» и «Итэлма» разработают систему выявления безбилетников для автобусов Москвы, сообщает «Коммерсантъ».

Сообщается, что в автобусах большой вместимости, которые «Мосгортранс» заказал летом 2019 года, будут установлены датчики подсчета и распознавания входящих и выходящих пассажиров, а также видеокамеры, которые будут способны проводить валидацию проездных документов.

Компания «МаксимаТелеком» является оператором сетей Wi-Fi в метрополитенах Москвы и Санкт-Петербурга, компания «Итэлма» поставляет «Мосгортрансу» системы помощи водителям (ADAS).

Планируется, что с 2020 года «умные» автобусы обяжут закупать и частных перевозчиков.


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Теги: 
общественный транспорт  безбилетники  автобусы  цифровизация 

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