14 декабря. Mossovetinfo.ru – Компании «МаксимаТелеком» и «Итэлма» разработают систему выявления безбилетников для автобусов Москвы, сообщает «Коммерсантъ».



Сообщается, что в автобусах большой вместимости, которые «Мосгортранс» заказал летом 2019 года, будут установлены датчики подсчета и распознавания входящих и выходящих пассажиров, а также видеокамеры, которые будут способны проводить валидацию проездных документов.



Компания «МаксимаТелеком» является оператором сетей Wi-Fi в метрополитенах Москвы и Санкт-Петербурга, компания «Итэлма» поставляет «Мосгортрансу» системы помощи водителям (ADAS).



Планируется, что с 2020 года «умные» автобусы обяжут закупать и частных перевозчиков.