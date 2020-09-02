2 сентября. Mossovetinfo.ru – Система видеонаблюдения с 1 сентября заработала на всех станциях московского метро, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.
Систему планируется активно развивать в части сервисов для пассажиров. В частности, планируется ввести систему FacePay с помощью которой можно будет оплачивать проезд по скану лица.
Также система видеонаблюдения позволит отслеживать загруженность вагонов метро. Информация об этом будет сразу направляться в городские мобильные приложения, чтобы пассажиры при посадке могли выбрать наименее загруженные вагоны.
Кроме того, в дальнейшем по примеру пекинского метро, планируется установить и подключить к системе камеры, расположенные над дверными проемами вагонов. Такие камеры помогут определить пассажиров, нуждающихся, например, в медицинской помощи.
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