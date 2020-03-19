19 марта. Mossovetinfo.ru – Схема движения транспорта изменится с 20 по 24 марта в районах Новокосино, Косино-Ухтомский и Некрасовка в связи с закрытием участка Некрасовской линии метро, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.



Для перевозки пассажиров будет запущен компенсационный автобусный маршрут «КМ», который будет следовать от станции «Косино» до станции «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии.



Для приоритетного проезда компенсационных автобусов, а также маршрутов общественного транспорта из Московской области будут организованы временные выделенные полосы движения на Косинском шоссе (участок от владения 1 по улице Большая Косинская до Проектируемого проезда № 45 и участок от Проектируемого проезда № 45 до ООТ «Каскадная улица»); на Проектируемом проезде № 45 (от Косинского шоссе до остановки «Метро Лухмановская»); на улице Покровская (участок от Проектируемого проезда № 598 до проспекта Защитников Москвы участок от проспекта Защитников Москвы до Проектируемого проезда № 265).



Кроме того, будут закрыты съезд на МКАД с ул. Молдагуловой, проезд по дублеру проспекта Защитников Москвы (от дома 12 до дома 14), проезд по дублеру проспекта Защитников Москвы (от дома 1 до дома 9 корпус 1) и проезд по улице 8 Марта (перед Проектируемым проездом № 598).



Помимо этого, будет ограничено движение транспорта на съездах с Проектируемого проезда № 45 к улице 8 Марта и на Проектируемый проезд № 598, с Проектируемого проезда № 265 на Проектируемый проезд № 598 и с улицы Покровской на Проектируемый проезд № 598.



Также для приоритетного проезда общественного транспорта будет введено ограничение движения по одной полосе на МКАД (перед съездом с улицы Молдагуловой), на проспекте Защитников Москвы (перед выездом с дублера на основной̆ ход), на улице Рождественская (перед дублером проспекта Защитников Москвы), на Проектируемом проезде № 45 (перед станцией метро «Лухмановская»), на Проектируемом проезде № 45 (перед Проектируемым проездом № 598), на Проектируемом проезде № 265 (перед ул Покровская).



Временно водится запрет на парковку автомобилей на проспекте Защитников Москвы (за исключением парковочных карманов), в районе дома 41 корпус 3 по улице Вешняковская, на улице Покровская от дома 41 до дома 33 и на улице Косинская на участке от улицы Красный̆ Казанец до улицы Молдагуловой.



Ранее сообщалось, что участок Некрасовской линии метро от станции «Некрасовка» до станции «Косино» закроют для пассажиров с 20 по 24 марта в связи с работами по подключению новых станций.