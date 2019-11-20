Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     20.11.2019 11:04

Схемы с трассировкой и названиями станций МЦД появились в метро

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  МЦД  метро  навигация 

20 ноября. Mossovetinfo.ru – В вагонах московского метро появились новые схемы с трассировкой и названиями станций МЦД.

Маршруты МЦД отмечены на схемах цветами, которые никогда не использовались в схемах метро, благодаря этому, их легче отличить от линий подземки. В среднем на каждый вагон приходится 2-3 обновленные схемы.

Соответствующий диаметру цвет будет также использоваться на указателях, которые помогут пассажирам совершать пересадки с метро на МЦД.

Ранее сообщалось, что к запуску МЦД в метро заменят более 60 тысяч элементов навигации как на станциях, так и в вагонах поездов. На тех станциях, которые будут пересекаться с МЦД, будет заменена также напольная навигация.

Запуск двух первых маршрутов МЦД «Одинцово – Лобня» и «Нахабино – Подольск» намечен на 21 ноября.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
МЦД  метро  навигация 

Возврат к списку

Лента новостей

11:04 Город (Москва и область) Схемы с трассировкой и названиями станций МЦД появились в метро

10:40 Город (Москва и область) Количество станций метро в ТиНАО увеличится до 14 к концу 2023 года

09:56 Город (Москва и область) Для бесплатной пересадки на МЦД необходимо активировать карту «Тройка»

09:27 Город (Москва и область) Маршруты и тарифы ряда экспрессов изменятся с 21 ноября в связи с запуском МЦД

09:01 В России К 2024 года госорганы передадут полномочия по приему граждан в МФЦ

Актуальные материалы

21:13 Город (Москва и область) Московские центральные диаметры: утверждены цены на абонементы

09:48 Город (Москва и область) Каток на ВДНХ откроется 22 ноября

01:30 Общество Пресс-конференция о проводимых Минприроды РФ экологических проверках промпредприятий

08:42 Общество Cтартовало голосование﻿, посвященное проекту «Школа старшеклассников»

12:00 Общество Голосование по хордовым магистралям началось на проекте «Активный гражданин»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru