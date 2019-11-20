20 ноября. Mossovetinfo.ru – В вагонах московского метро появились новые схемы с трассировкой и названиями станций МЦД.



Маршруты МЦД отмечены на схемах цветами, которые никогда не использовались в схемах метро, благодаря этому, их легче отличить от линий подземки. В среднем на каждый вагон приходится 2-3 обновленные схемы.



Соответствующий диаметру цвет будет также использоваться на указателях, которые помогут пассажирам совершать пересадки с метро на МЦД.



Ранее сообщалось, что к запуску МЦД в метро заменят более 60 тысяч элементов навигации как на станциях, так и в вагонах поездов. На тех станциях, которые будут пересекаться с МЦД, будет заменена также напольная навигация.



Запуск двух первых маршрутов МЦД «Одинцово – Лобня» и «Нахабино – Подольск» намечен на 21 ноября.