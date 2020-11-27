27 ноября. Mossovetinfo.ru – В Москве изменили тактику оказания медицинской помощи больным с коронавирусом, пневмониями и ОРВИ, сообщает telegram-канал Mash.
По данным канала, теперь скорая помощь будет госпитализировать только со средне-тяжелой и тяжелой формой пневмонии. Пациентов будут сразу везти на КТ и госпитализировать в случае поражения легких не менее, чем на 50% (ранее госпитализировали при поражении 25%).
Также госпитализации подлежат пациенты, которым необходимы аппараты ИВЛ, или лежачие пациенты с сопутствующими заболеваниями. Во всех остальных случаях пациенты будут лечится дома.
Кроме того, скорые перестанут проводить тестирование на коронавирус для взрослых. Тестировать будут только детей и только при госпитализации.
Данные изменения вызваны увеличившейся нагрузкой нагрузкой на бригады скорой помощи и увеличением числа вызовов.
Департамент здравоохранения Москвы на данный момент эту информацию не коммернировал.
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