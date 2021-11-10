Скорость 50км/ч будет на Бульварном кольце, Цветном бульваре и ряде других улиц центра Москвы

10 ноября, Mossovetinfo.ru - На Бульварном кольце, Цветном бульваре и ряде других улиц и переулков центра Москвы снизят скорость для транспорта до 50 км/час сообщил Дептранс Москвы в своем канале в Telegram.



«50 км/ч — такая скорость будет на Бульварном кольце, Цветном бульваре, Остоженке, Маросейке и на других прилегающих улицах», — говорится в сообщении.



По мнению Дептранса это позволит сократить количество ДТП и не отразится на количестве пробок.

