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Город (Москва и область)     28.10.2019 13:13

Следующая рабочая неделя будет сокращенной

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Теги:  Роструд  выходные  День народного единства 

28 октября. Mossovetinfo.ru – Следующая рабочая неделя будет сокращенной, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роструд.

В связи с празднованием в понедельник, 4 ноября Дня народного единства, следующая рабочая неделя будет четырехдневной: с 5 по 8 ноября.

Таким образом, россиян ждут «длинные» выходные, помимо субботы и воскресенья 2 и 3 ноября, выходным будет также понедельник, 4 ноября.


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Карта места

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Теги: 
Роструд  выходные  День народного единства 

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