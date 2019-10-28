28 октября. Mossovetinfo.ru – Следующая рабочая неделя будет сокращенной, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роструд.



В связи с празднованием в понедельник, 4 ноября Дня народного единства, следующая рабочая неделя будет четырехдневной: с 5 по 8 ноября.



Таким образом, россиян ждут «длинные» выходные, помимо субботы и воскресенья 2 и 3 ноября, выходным будет также понедельник, 4 ноября.