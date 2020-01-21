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Город (Москва и область)     21.01.2020 10:25

Снег, дождь, гололедица и град ожидаются в Москве 21 января

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Теги:  ЦОДД  погода  предупреждение 

21 января. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения предупредил московских автолюбителей о возможном осложнении дорожной ситуации в связи с погодой, сообщение опубликовано в официальном микроблоге ЦОДД в Twitter.

По прогнозам синоптиков, во вторник, 21 января в Москве к вечеру температура воздуха опустится ниже ноля, ожидаются снег, дождь, местами град. На дорогах возможно образование гололедицы.

В связи с этим водителей просят быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим.


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Карта места

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Теги: 
ЦОДД  погода  предупреждение 

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