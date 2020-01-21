21 января. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения предупредил московских автолюбителей о возможном осложнении дорожной ситуации в связи с погодой, сообщение опубликовано в официальном микроблоге ЦОДД в Twitter.



По прогнозам синоптиков, во вторник, 21 января в Москве к вечеру температура воздуха опустится ниже ноля, ожидаются снег, дождь, местами град. На дорогах возможно образование гололедицы.



В связи с этим водителей просят быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим.