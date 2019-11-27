Другие материалы
-
Город (Москва и область)
27.11.2019, 13:47
Надземный переход через железнодорожные пути свяжет Бутырский и Беговой районы
27 ноября. Mossovetinfo.ru – Надземный переход через железнодорожные пути межу Белорусским и Савеловским вокзалами свяжет между собой Бутырский и Беговой районы, сообщается на официальном сайте Ст...
-
Город (Москва и область)
27.11.2019, 13:27
Снежный покров появится в Москве 1 декабря
27 ноября. Mossovetinfo.ru – Снежный покров появится в Москве 1 декабря, сообщает портал «Метеоновости». По прогнозам синоптиков, до конца ноября погоду в Москве будет определять атмосферный ...
-
Город (Москва и область)
27.11.2019, 13:14
Утверждены проекты строительства четырех домов по реновации в районе Академический
27 ноября. Mossovetinfo.ru – Москомэкспертиза утвердила проекты строительства четырех домом по программе реновации жилья в районе Академический, сообщает пресс-служба ведомства. Четыре дома с...