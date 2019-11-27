27 ноября. Mossovetinfo.ru – Снежный покров появится в Москве 1 декабря, сообщает портал «Метеоновости».



По прогнозам синоптиков, до конца ноября погоду в Москве будет определять атмосферный фронт, в результате чего будет пасмурно, но относительно тепло, и небольшие осадки в виде снега не будут задерживаться на земле.



Однако к 1 декабря атмосферный фронт сдвинется на восток, температура воздуха понизится до -2..-5 градусов, в результате выпавший снег укроет землю.