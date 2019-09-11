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Город (Москва и область)     11.09.2019 08:30

СНИЛС теперь можно оформить во всех центрах госуслуг Москвы

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Теги:  СНИЛС  центры госулуг  оформление  госуслуги 

11 сентября. Mossovetinfo.ru – Оформить страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) теперь можно во всех московских центрах госуслуг «Мои документы», сообщается на портале mos.ru.

Ранее данная услуга была доступна только 22 московских центрах госуслуг.

Оформить СНИЛС можно в день обращения. Для оформления необходим только паспорт, а детям до 14 лет – свидетельство о рождении.

СНИЛС можно также получить в отделениях Пенсионного фонда России, через работодателя при устройстве на работу или через портал госуслуг РФ.


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Теги: 
СНИЛС  центры госулуг  оформление  госуслуги 

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