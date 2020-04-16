Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     16.04.2020 08:58

Снижение количества заражений коронавирусом в Москве может наступить в июне - Минздрав

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  прогнозы 

16 апреля. Mossovetinfo.ru – Снижение числа заражений коронавирусом в Москве может наступить в июне, сообщил в эфире телеканала «Доктор» Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

По мнению Брико, конец апреля – начало мая будут переломными в ситуации с распространением коронавируса. В этот период Москва выйдет на пик заболеваемости, затем ожидается стабилизация, после которой начнется сокращение новых случаев заражения.

При этом эпидимиолог отметил, что такое развитие событий станет возможным при соблюдении всех мер профилактики и безопасности.

На 15 апреля в Москве было выявлено 14 776 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели - 1205 человек, скончались - 106.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  прогнозы 

Возврат к списку

Лента новостей

09:13 Другое Forbes представил обновленный рейтинг самых богатых россиян

08:58 Город (Москва и область) Снижение количества заражений коронавирусом в Москве может наступить в июне - Минздрав

08:36 Город (Москва и область) Полиция не проверяет пропуска у пассажиров московского метро

08:17 В России В Кремле принято решение о переносе парада 9 мая – СМИ

19:55 Город (Москва и область) Проверять пропуска в транспорте Москвы будут в автоматическом режиме

Актуальные материалы

19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы

09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены

19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии

22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель

17:09 Власть Россия с 30 марта закроет все границы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru