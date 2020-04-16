16 апреля. Mossovetinfo.ru – Снижение числа заражений коронавирусом в Москве может наступить в июне, сообщил в эфире телеканала «Доктор» Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.



По мнению Брико, конец апреля – начало мая будут переломными в ситуации с распространением коронавируса. В этот период Москва выйдет на пик заболеваемости, затем ожидается стабилизация, после которой начнется сокращение новых случаев заражения.



При этом эпидимиолог отметил, что такое развитие событий станет возможным при соблюдении всех мер профилактики и безопасности.



На 15 апреля в Москве было выявлено 14 776 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели - 1205 человек, скончались - 106.