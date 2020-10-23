23 октября. Mossovetinfo.ru – Со 2 ноября на двух линиях московского метрополитена вводится скидка в 50% на оплату поездок не в часы пик, сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.



Скидки будут действовать на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях. Чтобы получить скидку, достаточно будет сесть в метро на любой станции этих веток в период с открытия метро до 07:15, а также с 08:45 до 09:15.



Ранее сообщалось, что эксперимент по снижению тарифов в московском метрополитене для поездок во внепиковое время продлится от 8 до 10 месяцев.