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Город (Москва и область)     23.10.2020 14:54

Со 2 ноября на двух линиях метро Москве вводятся скидки на проезд

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Теги:  метро  метрополитен  скидки 

23 октября. Mossovetinfo.ru – Со 2 ноября на двух линиях московского метрополитена вводится скидка в 50% на оплату поездок не в часы пик, сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Скидки будут действовать на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях. Чтобы получить скидку, достаточно будет сесть в метро на любой станции этих веток в период с открытия метро до 07:15, а также с 08:45 до 09:15.

Ранее сообщалось, что эксперимент по снижению тарифов в московском метрополитене для поездок во внепиковое время продлится от 8 до 10 месяцев.


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Теги: 
метро  метрополитен  скидки 

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