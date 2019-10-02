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Город (Москва и область)     02.10.2019 08:56

Со 2 октября на Белорусском вокзале изменятся платформы отправления и прибытия экспрессов Москва - Одинцово

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Теги:  электрички  пригородное сообщение  Белорусский вокзал 

2 октября. Mossovetinfo.ru – С 11:00 2 октября на Белорусском вокзале изменятся платформы отправления и прибытия экспрессов Москва – Одинцово, сообщается на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

Теперь экспрессы Москва – Одинцово будут отправляться и прибывать на пути 10, 11, 12 и 13. На эти же пути будут прибывать и отправляться пригородные электрички до станции Усово.


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Карта места

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Теги: 
электрички  пригородное сообщение  Белорусский вокзал 

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