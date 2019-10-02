2 октября. Mossovetinfo.ru – С 11:00 2 октября на Белорусском вокзале изменятся платформы отправления и прибытия экспрессов Москва – Одинцово, сообщается на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании.



Теперь экспрессы Москва – Одинцово будут отправляться и прибывать на пути 10, 11, 12 и 13. На эти же пути будут прибывать и отправляться пригородные электрички до станции Усово.