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Город (Москва и область)     29.10.2020 17:51

Соблюдение ограничений не позволит расти показателям распространения COVID-19 - Собянин

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Теги:  коронавирус  ограничения  Собянин 

29 октября. Mossovetinfo.ru – Строгое соблюдение противоэпидемических норм и введенных ограничений позволит остановить рост показателей распространения коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Мэр Москвы отметил, что принятые меры не затрагивают экономику, однако их строго выполнение гарантирует достойный выход Москвы из кризиса, связанного с пандемией.

В среду, 28 октября, мэр Москвы продлил действие введенных ранее ограничений, однако подчеркнул, что введение дополнительных ограничений не требуется.


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Теги: 
коронавирус  ограничения  Собянин 

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