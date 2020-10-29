29 октября. Mossovetinfo.ru – Строгое соблюдение противоэпидемических норм и введенных ограничений позволит остановить рост показателей распространения коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
Мэр Москвы отметил, что принятые меры не затрагивают экономику, однако их строго выполнение гарантирует достойный выход Москвы из кризиса, связанного с пандемией.
В среду, 28 октября, мэр Москвы продлил действие введенных ранее ограничений, однако подчеркнул, что введение дополнительных ограничений не требуется.
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