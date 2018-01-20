Собянин 24 января ответит на вопросы москвичей в прямом эфире

20 января. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем микроблоге в Twitter, что 24 января ответит на вопросы жителей столицы в прямом эфире телеканала «ТВ Центр».



«В среду, в 20:00, отвечу на вопросы москвичей в прямом эфире ТВЦ. Присылайте вопросы», - написал мэр Москвы.



Задать вопросы можно с помощью формы на официальном портале мэра и правительства Москвы. .