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Город (Москва и область)     27.09.2023 17:03

Собянин 27 сентября 2023 года сформировал новый состав правительства Москвы

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Теги:  Москва  Собянин  полномочия  назначения  отставки  власть  эффективность 

27 сентября — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о назначении правительства столицы, отправленного ранее в отстваку в связи с вступлением мэра после выборов в должность на новый срок полномочий.

Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте мэра столицы.

Свои должности сохранили все семь вице-мэров:
— Петр Бирюков назначен заместителем мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
— Андрей Бочкарев назначен заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.
— Александр Горбенко назначен заместителем мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики назначен
— Владимир Ефимов назначен на должность заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.
— Максим Ликсутов назначен заместителем мэра Москвы, руководителем департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
— Анастасия Ракова назначена на должность заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития.

Наталья Сергунина назначена заместителем мэра Москвы – руководителем аппарата мэра и правительства Москвы а также ­— представителем мэра в Московской городской Думе.

Алексей Немерюк, назначен министром правительства Москвы, первым заместителем руководителя аппарата мэра и правительства столицы, руководителем департамента торговли и услуг города.

Евгений Данчиков назначен министром правительства Москвы и начальником Главного контрольного управления столицы. Напрямую контрольному управлению, которое курирует Мэр, подчинен Департамент природопользования и охраны окружающей среды (ДПИООС).

Руководителем ДПИООС (вместо Антона Кульбачевского) назначена Юлия Урожаева – нынешний зам контрольного управления.

Алексей Фурсин (начальник департамента предпринимательства и инновационного развития города) назначен на новый срок полномочий мэра руководителем Департамента культуры (вместо Александра Кибовского).

Фурсина сменит его нынешний заместитель в департаменте – Кристина Кострома.

Гульнара Пенькова назначена на должность пресс-секретаря мэра Москвы – руководителя пресс-службы мэра.

Утверждены (вновь назначены ) руководителями: департамента экономической политики и развития - Мария Багреева, департамента городского имущества - Максим Гаман, департамента информационных технологий - Эдуард Лысенко, департамента образования и науки - Александр Молотков, департамента инвестиционной и промышленной политики - Владислав Овчинский, департамента труда и соцзащиты - Евгений Стружак, департамента здравоохранения - Алексей Хрипун и департамента внешнеэкономических и международных связей - Сергей Черемин и глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Сергей Хлебников.

Произошла замена руководителя департамента капремонта Москвы - эту должность вместо Алексея Елисеева занял Алексей Беляев, ранее возглавлявший префектуру Северо-Восточного административного округа (СВАО).

Префектом СВАО вместо Алексея Беляева назначен экс-замруководитель департамента капремонта Сергей Мельников.

На своих местах остались следующие префекты административных округов: Алексей Александров (ЗАО), Николай Алешин (ВАО), Олег Волков (ЮЗАО), Владимир Говердовский (ЦАО), Гаджимурад Изутдинов (САО), Дмитрий Набокин (ТиНАО), Алексей Пашков (СЗАО), Анатолий Смирнов (ЗелАО), Андрей Цыбин (ЮВАО) и Алексей Челышев (ЮАО).

Также свои должности сохранили начальник управления записи актов гражданского состояния Светлана Ухнева, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова, председатель Комитета ветеринарии Алексей Сауткин, председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов.

Полномочия и функции от комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвеста) распределили между Москомархитектурой, Мосгосстройнадзором, департаментами строительства и градостроительной политики столицы.

Выборы мэра Москвы проходили с 8 по 10 сентября. Собянин официально вступил в должность на торжественной церемонии инаугурации, которая состоялась в концертном зале «Зарядье» 18 сентября.

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Теги: 
Москва  Собянин  полномочия  назначения  отставки  власть  эффективность 

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