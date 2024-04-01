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Город (Москва и область)     03.04.2024 09:16

Собянин: 465 новых зданий для школ и детских садов построят в Москве за пять лет

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Теги:  Собянин  образование  стратегия  власть  эффективность 

3 апреля — Mossovetinfo.ru —— 465 новых зданий для школ и детских садов построят в Москве за пять лет, сообщает мэр Москвы в своем блоге в первой публикации из серии постов о ключевых направлениях развития московского образования.

«Московское образование – безусловный лидер среди регионов России. Наши ребята – абсолютные победители Всероссийской олимпиады школьников. Тем не менее, было бы большой ошибкой остановиться на достигнутом. Меняется город, меняется жизнь – и система образования должна продолжать свое активное развитие», - отмечает мэр.

«Самое лучшее массовое образование. Лучшие школы и колледжи, позволяющие получать качественные знания и достойное воспитание всем школьникам и студентам Москвы – такова основная цель стратегии развития образования Москвы до 2030 г.», - сообщил Собянин.

Первым ключевым направлением стратегии развития образования в Москве Собянин назвал создание лучшей инфраструктуры

«С 2011 г. мы построили 599 новых школ и детских садов. В ближайшие пять лет – с 2024 по 2028 годы – планируем построить еще 465 новых зданий», — сообщил мэр, отметив, что в городе начинают «масштабную программу реконструкции московских школ»..

Мэр также сообщил, что продолжение информации о стратегии развития московского образования будет в следующих постах.

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Теги: 
Собянин  образование  стратегия  власть  эффективность 

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