Собянин: 465 новых зданий для школ и детских садов построят в Москве за пять лет

3 апреля — Mossovetinfo.ru —— 465 новых зданий для школ и детских садов построят в Москве за пять лет, сообщает мэр Москвы в своем блоге в первой публикации из серии постов о ключевых направлениях развития московского образования.



«Московское образование – безусловный лидер среди регионов России. Наши ребята – абсолютные победители Всероссийской олимпиады школьников. Тем не менее, было бы большой ошибкой остановиться на достигнутом. Меняется город, меняется жизнь – и система образования должна продолжать свое активное развитие», - отмечает мэр.



«Самое лучшее массовое образование. Лучшие школы и колледжи, позволяющие получать качественные знания и достойное воспитание всем школьникам и студентам Москвы – такова основная цель стратегии развития образования Москвы до 2030 г.», - сообщил Собянин.



Первым ключевым направлением стратегии развития образования в Москве Собянин назвал создание лучшей инфраструктуры



«С 2011 г. мы построили 599 новых школ и детских садов. В ближайшие пять лет – с 2024 по 2028 годы – планируем построить еще 465 новых зданий», — сообщил мэр, отметив, что в городе начинают «масштабную программу реконструкции московских школ»..



Мэр также сообщил, что продолжение информации о стратегии развития московского образования будет в следующих постах.