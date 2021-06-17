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Город (Москва и область)     17.06.2021 20:47

Собянин анонсировал рекордное число новых случаев коронавируса в сутки

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Теги:  Сергей Собянин  Собянин  COVID-19  коронавирус 

17 июня. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал рекордное за все время пандемии коронавируса число заболевших в сутки.

«Ситуация разворачивается просто у нас на глазах: по предварительным данным, завтра уже будет более девяти тысяч заболевших в Москве. Такого показателя у нас не было», - сказал Собянин на встрече с рестораторами.

Рекордное число новых случаев коронавируса в сутки было зафиксировано в конце 2020 года: 23 декабря было зафиксировано 8203 новых случая.

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Теги: 
Сергей Собянин  Собянин  COVID-19  коронавирус 

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