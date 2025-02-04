17 февраля — Mossovetinfo.ru — Старт проходке левого перегонного тоннеля между станциями "Рублёво-Архангельское" и "Липовая Роща" на Рублёво-Архангельской
линии метро дал мэр Москвы Сергей Собянин. Мэр назвал проект сложным из-за расположения под руслом Москвы-реки.
Линия свяжет два деловых квартала: "Москва-Сити" и деловой кластер "Сберсити" в новом микрорайоне Рублёво-Архангельское в трех километрах от МКАД по Новорижскому шоссе.
В материалах столичном мэрии, что тоннель длиной 2,4 км тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) Натали должен пройти за 15 месяцев сообщается в материалах горадминистрации.
На настоящий момент уже пройдена треть от общей длины тоннелей строящейся линии; работу ведут два проходческих комплекса - в Рублёво-Архангельском, а также между станциями "Бульвар Генерала Карбышева" и "Серебряный Бор".
25 ноября 2024 года Собянин сообщил в своем аккаунте в телеграм-канале, что завершена проходка левого перегонного тоннеля между будущими станциями "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева" Рублёво-Архангельской линия метро. В сообщении отмечалось, что закончить сооружение всех перегонных тоннелей от "Шелепихи" до "Липовой Рощи" планируется в 2026 году.
19 июля 2024 года мэр сообщил в своем аккаунте в телеграм-канале, что станция "Рублёво-Архангельское" станет важной транспортной точкой для динамично развивающейся территории на западе столицы. Здесь создаëтся новый современный район — СберСити. Вместе с жилыми кварталами запланированы деловые центры, комфортные общественные пространства, поликлиники, детские сады, школы, включая "Школу 21" — крупнейший в стране кампус школы цифровых технологий Сбера, где будут готовить ИТ-специалистов.
Открытие Рублёво-Архангельской линии метро позволит улучшить транспортное обслуживание порядка 1 млн жителей семи центральных, западных и северо-западных районов Москвы (Пресненский, Дорогомилово, Филевский Парк, Щукино, Строгино, Хорошёво-Мневники, Кунцево), включая кварталы реновации и территории комплексной застройки, и более 100 тыс. жителей Московской области.
Первые две станции Рублёво-Архангельской ветки "Деловой центр" и "Шелепиха" были открыты в 2018 году в составе Большой кольцевой линии метро.