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Город (Москва и область)     17.02.2025 15:27

Собянин дал старт проходке тоннеля на новом участке Рублёво-Архангельской линии метро

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Теги:  Рублёво-Архангельская линия метро  метро  тоннель  проходка  сроки  Рублёво-Архангельское  Москва-река  Собянин  власть  эффективность  Москва-Сити  Сберсити  деловой кластер  Новорижское шоссе  МКАД  Красногорск  Московская область  Серебряный Бор  Буль 

17 февраля — Mossovetinfo.ru — Старт проходке левого перегонного тоннеля между станциями "Рублёво-Архангельское" и "Липовая Роща" на Рублёво-Архангельской линии метро дал мэр Москвы Сергей Собянин. Мэр назвал проект сложным из-за расположения под руслом Москвы-реки.

Линия свяжет два деловых квартала: "Москва-Сити" и деловой кластер "Сберсити" в новом микрорайоне Рублёво-Архангельское в трех километрах от МКАД по Новорижскому шоссе.

В материалах столичном мэрии, что тоннель длиной 2,4 км тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) Натали должен пройти за 15 месяцев сообщается в материалах горадминистрации.

На настоящий момент уже пройдена треть от общей длины тоннелей строящейся линии; работу ведут два проходческих комплекса - в Рублёво-Архангельском, а также между станциями "Бульвар Генерала Карбышева" и "Серебряный Бор".

25 ноября 2024 года Собянин сообщил в своем аккаунте в телеграм-канале, что завершена проходка левого перегонного тоннеля между будущими станциями "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева" Рублёво-Архангельской линия метро. В сообщении отмечалось, что закончить сооружение всех перегонных тоннелей от "Шелепихи" до "Липовой Рощи" планируется в 2026 году.

19 июля 2024 года мэр сообщил в своем аккаунте в телеграм-канале, что станция "Рублёво-Архангельское" станет важной транспортной точкой для динамично развивающейся территории на западе столицы. Здесь создаëтся новый современный район — СберСити. Вместе с жилыми кварталами запланированы деловые центры, комфортные общественные пространства, поликлиники, детские сады, школы, включая "Школу 21" — крупнейший в стране кампус школы цифровых технологий Сбера, где будут готовить ИТ-специалистов.

Открытие Рублёво-Архангельской линии метро позволит улучшить транспортное обслуживание порядка 1 млн жителей семи центральных, западных и северо-западных районов Москвы (Пресненский, Дорогомилово, Филевский Парк, Щукино, Строгино, Хорошёво-Мневники, Кунцево), включая кварталы реновации и территории комплексной застройки, и более 100 тыс. жителей Московской области.

Первые две станции Рублёво-Архангельской ветки "Деловой центр" и "Шелепиха" были открыты в 2018 году в составе Большой кольцевой линии метро.

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Теги: 
Рублёво-Архангельская линия метро  метро  тоннель  проходка  сроки  Рублёво-Архангельское  Москва-река  Собянин  власть  эффективность  Москва-Сити  Сберсити  деловой кластер  Новорижское шоссе  МКАД  Красногорск  Московская область  Серебряный Бор  Буль 

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