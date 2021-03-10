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Город (Москва и область)     10.03.2021 09:19

Собянин допустил сохранение масочного режима в Москве летом 2021 года

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Теги:  Сергей Собянин  коронавирус  COVID-19  ограничения  масочный режим 

10 марта. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью ТАСС рассказал, что допускает сохранение в Москве масочного режима и запрета на проведение массовых мероприятий даже после отмены большинства других коронавирусных ограничений.

Собянин напомнил, что большинство ограничений было отменено в январе-феврале, а также высказал мнение, что оставшиеся ограничения можно будет отменить весной.

«Возможно, какие-то меры предосторожности, например, масочный режим в метро или ограничение массовых мероприятий придется сохранять дольше», - заявил мэр Москвы.

По словам Собянина, решение об отмене ограничений будет приниматься городскими властями в зависимости от темпов вакцинации и формирования популяционного иммунитета.

Ранее мэр Москвы заявлял, что устойчивый тренд на снижение заболеваемости коронавирусом позволяет задуматься о снятии ряда ограничений, в том числе на проведение массовых мероприятий. Коронавирусные ограничения последовательно отменяются в Москве. В частности, с 8 марта был отменен домашний режим для москвичей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

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Теги: 
Сергей Собянин  коронавирус  COVID-19  ограничения  масочный режим 

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