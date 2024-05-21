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Город (Москва и область)     23.05.2024 09:19

Собянин: Фестиваль «Москва – на волне. Рыбная неделя» пройдет на 31 площадке

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Теги:  Москва – на волне. Рыбная неделя  фестиваль  Москва  Собянин  власть  эффективность 

23 мая — Mossovetinfo.ru — Фестиваль «Москва – на волне. Рыбная неделя» пройдет на 31 площадке с 24 мая по 2 июня по всему городу, в нем примут участие больше 3 тыс. магазинов и свыше 140 рынков и ярмарок, - сообщил на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

На красочных фестивальных площадках будет представлен широчайший ассортимент рыбы и морепродуктов от производителей со всей России и стран ближнего зарубежья – более 600 наименований. Также к фестивалю присоединяются шеф-повара около 300 московских ресторанов, которые порадуют посетителей специальным рыбным меню. На фестивале гостей ждет 500 кулинарных мастер-классов.

Узнать заведения, участвующие в рыбной неделе, можно по наклейке с логотипом фестиваля.

«Узнать заведения, участвующие в рыбной неделе, можно по наклейке с логотипом фестиваля», – пояснил мэр.

Карта-схема Фестиваля «Москва – на волне. Рыбная неделя»
Карта-схема Фестиваля «Москва – на волне. Рыбная неделя»


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Карта места

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Теги: 
Москва – на волне. Рыбная неделя  фестиваль  Москва  Собянин  власть  эффективность 

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