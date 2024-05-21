23 мая — Mossovetinfo.ru — Фестиваль «Москва – на волне. Рыбная неделя» пройдет на 31 площадке с 24 мая по 2 июня по всему городу, в нем примут участие больше 3 тыс. магазинов и свыше 140 рынков и ярмарок, - сообщил на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.На красочных фестивальных площадках будет представлен широчайший ассортимент рыбы и морепродуктов от производителей со всей России и стран ближнего зарубежья – более 600 наименований. Также к фестивалю присоединяются шеф-повара около 300 московских ресторанов, которые порадуют посетителей специальным рыбным меню. На фестивале гостей ждет 500 кулинарных мастер-классов.Узнать заведения, участвующие в рыбной неделе, можно по наклейке с логотипом фестиваля.«Узнать заведения, участвующие в рыбной неделе, можно по наклейке с логотипом фестиваля», – пояснил мэр.Карта-схема Фестиваля «Москва – на волне. Рыбная неделя»