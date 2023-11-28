29 ноября — Mossovetinfo.ru — Сергей Собянин и глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев открыли рыбный рынок "Москва – на волне", расположенный в районе Косино-Ухтомском на востоке столицы по адресу Новоухтомское шоссе, дом № 2а, сообщает сайт мэра.Дмитрий Патрушев назвал открытие такого рынка в столице одним из шагов по решению поставленной Владимиром Путиным задачи по популяризации отечественной рыбы. «Этот прекрасный комплекс на самом деле - это первый шаг для того, чтобы мы более популярной сделали нашу отечественную рыбу», - сказал Патрушев.По словам Собянина, в городе такого крупного рыбного рынка еще не было, - рынок представит около 500 наименований рыбы из трех океанов и 13 морей. Мэр поблагодарил федеральные власти, которые помогли создать "логическую цепочку и запустить это прекрасное мероприятие".Фото: портал мэра и правительства Москвы - Владимир Новиков