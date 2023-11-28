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Город (Москва и область)
29.11.2023, 14:39
Собянин и Патрушев открыли рыбный рынок "Москва – на волне" на востоке столицы
29 ноября — Mossovetinfo.ru — Сергей Собянин и глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев открыли рыбный рынок "Москва – ...
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Город (Москва и область)
29.11.2023, 13:59
Сегодня с 16:00 до 01:00 30 ноября в районе Патриаршего пруда в центре Москвы будут закрыты для проезда участки - схема
29 ноября — Mossovetinfo.ru — С 16:00 29 ноября до 01:00 30 ноября в районе Патриаршего пруда в центре Москвы будут закрыты д...
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Город (Москва и область)
28.11.2023, 08:50
Четыре миллиона квадратных метров жилья введено с начала Программы реновации
28 ноября — Mossovetinfo.ru — Четыре миллиона квадратных метров жилья введено с начала Программы реновации, это 280 но...