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Город (Москва и область)     10.12.2019 12:38

Собянин: Лужков возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города

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Теги:  Сергей Собянин  Юрий Лужков  память 

10 декабря. Mossovetinfo.ru – Юрий Лужков возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким», - написал Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Второй мэр Москвы Юрий Лужков скончался 10 декабря в возрасте 83 лет. Он руководил Москвой в течение 18 лет – с 1992 по 2010 год.


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Теги: 
Сергей Собянин  Юрий Лужков  память 

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