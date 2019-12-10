10 декабря. Mossovetinfo.ru – Юрий Лужков возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким», - написал Собянин в своем микроблоге в Twitter.
Второй мэр Москвы Юрий Лужков скончался 10 декабря в возрасте 83 лет. Он руководил Москвой в течение 18 лет – с 1992 по 2010 год.
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