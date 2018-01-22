Собянин надеется на поддержку Общественной палаты при организации выборов в Москве в 2018 году

22 декабря. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что надеется на Общественную палату столицы в вопросе организации выборов президента России и выборов мэра Москвы в 2018 года.



«У нас в этом году две большие крупнейшие кампании политические — выборы президента и выборы мэра. Я надеюсь на вашу поддержку», - сказал Собянин, выступая в понедельник перед членами ОП.



Мэр Москвы отметил, что в Москве появилось больше доверия к этим выборам и больше общественного контроля».



Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Мэра Москвы будут выбирать в сентябре.