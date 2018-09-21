21 сентября. Mossovetinfo.ru – Вновь избранный мэр Москвы Сергей Собянин назначил глав департаментов московского правительства, соответствующие указы опубликованы на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Большинство бывших руководителей департаментов продолжат свою работу. Свои должности сохранили глава департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев, руководитель департамента СМИ и рекламы Иван Шубин, глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов, глава департамента городского имущества Максим Гаман, руководитель департамента образования Исаак Калина, руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун, глава департамента социальной защиты Владимир Петросян, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, руководитель департамента культуры Александр Кибовский, глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин, руководитель департамента внешне-экономических и международных связей Сергей Черемин, руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников. Также сохранили свои посты глава департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями и пожарной безопасности Юрий Акимов, руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, глава Мосгосстройнадзора Олег Антоносенко и руководитель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Кроме того, на прежних должностях продолжат работу глава департамента ЖКХ Гасан Гасангаджиев, руководитель департамента капитального ремонта Алексей Елисеев и глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.



Департамент информационных технологий возглавил Эдуард Лысенко, ранее занимавший должность первого заместителя главы департамента.



Николай Гуляев, ранее возглавлявший департамент спорта и туризма, стал главой созданного департамента спорта. Созданный Комитет по туризму возглавит Екатерина Проничева, которая ранее руководила ВДНХ.



Руководителями созданных департамента предпринимательства и инновационного развития и департамента инвестиционной и промышленной политики, назначены соответственно Алексей Фурсин и Александр Прохоров.



Начальником департамента территориальных органов исполнительной власти назначен Евгений Стружак.