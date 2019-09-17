17 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин назначил первое заседание нового состава Мосгордумы на четверг, 19 сентября. Указ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы. Контроль за выполнением указа возложен на главу аппарата мэра и Правительства Москвы Наталью Сергунину.



Ранее сообщалось, что новый состав Мосгордумы VII созыва примет присягу во вторник, 17 сентября.



Выборы депутатов Мосгордумы состоялись в Москве 8 сентября. Было избрано 45 депутатов по одномандатным округам.



Список депутатов Мосгордумы седьмого созыва.