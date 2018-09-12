12 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения председателя Центризбиркома Эллу Памфилову.
«Поздравляю с днем рождения председателя ЦИК РФ Эллу Александровну Памфилову - человека твердых принципов, с большим сердцем. Желаю здоровья и успехов в любом начинании», - написал Собянин в своем официальном аккаунте в Twitter.
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