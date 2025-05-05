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Город (Москва и область)     06.05.2025 07:07

Собянин ночью сообщил об отражении ПВО атак около 20 беспилотников, летевших на Москву

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Теги:  Собянин  беспилотники  Москва  атака  ПВО  аэропорт  ограничения 

6 мая — Mossovetinfo.ru — В ночь на 6 мая 2025 года мэр Москвы Сергей Собянин в период с 1:16 мск до 2:17 мск сообщил в своем телеграм-канале об отражении силами ПВО Минобороны атак около 20 беспилотников, летевших на Москву "с разных направлений".

На месте падения обломков работали специалисты экстренных служб, сообщил мэр.

Один из беспилотников упал на Каширском шоссе, сообщил мэр.

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные в ночное время вводились временные ограничения на работу аэропортов Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский, сообщала Росавиация.

Также минувшей ночью, по информации пресс-службы Росавиации, временные ограничения вводились в аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода, Калуги, Ярославля, Казани, Нижнекамска, Самары, Волгограда, Саратова.

Накануне, 5 мая, Президент России Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным на которой обсуждались вопросы экономики, промышленности, строительства и модернизации инфраструктурных объектов столицы.

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Теги: 
Собянин  беспилотники  Москва  атака  ПВО  аэропорт  ограничения 

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