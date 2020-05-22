22 мая. Mossovetinfo.ru – Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, которое проводит президент России Владимир Путин.
«Можно с уверенностью сказать: нам удалось избежать худшего сценария. Могу вам доложить, что по целому ряду ключевых показателей Москва выглядит неплохо. Например, число новых выявляемых больных, несмотря на то, что мы делаем более 50 тысяч тестов в день, уменьшилось в два раза. Также в два раза уменьшилось число тяжело больных, которые ежедневно поступают в московские клиники – с 2100 до 1000 человек», - сказал Собянин.
С понедельника, 25 мая, в Москве возобновят работу центры госуслуг «Мои документы». В 88 открытых центрах госуслуг будут оказывать только те услуги, которые невозможно получить в электронном виде. Посещение центров будет возможно только по предварительной записи на портале mos.ru.
По последнем официальным данным, в Москве выявлено 158 207 случаев коронавируса. Вылечились от коронавируса 43 582 человека, скончались 1867 человека. В России зафиксировано 326 448 случаев заражения.
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