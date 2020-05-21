21 мая. Mossovetinfo.ru – С понедельника, 25 мая, в Москве возобновят работу центры госуслуг «Мои документы», соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.



На своем официальном сайте Собянин уточнил, что работа МФЦ будет восстановлена не в полном объеме.



Работу начнут 88 МФЦ, которые расположены в наиболее густонаселенных районах города с хорошей транспортной доступностью.



В открытых МФЦ будут оказывать 150 госуслуг – те, которые невозможно получить в электронном виде. Посещение центров будет возможно только по предварительной записи на портале mos.ru.



Сотрудники и посетители МФЦ будут обязаны соблюдать все нормы санитарно-эпидемиологической безопасности: использовать маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию. На входах будут проводится измерение температуры бесконтактным способом.



Кроме того, в зданиях МФЦ будет нанесена разметка, для соблюдения социальной дистанции, также будут установлены защитные стекла, будет проводится регулярная дезинфекция всех поверхностей, которых могут касаться посетители.

