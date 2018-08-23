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Город (Москва и область)     23.08.2018 15:33

Собянин обсудил с экспертами транспортные вопросы

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Теги:  Сергей Собянин  эксперты  дороги  выборы 2018  выборы мэра Москвы-2018 

23 августа. Mossovetinfo.ru – Кандидат в мэры Москвы и действующий градоначальник столицы Сергей Собянин провел в своем избирательном штабе встречу с экспертами в области транспорта.

«Мы с вами наблюдали, как год от года Москва все больше погружалась в транспортный коллапс. Сказочных, простых рецептов решения этой проблемы не бывает», - сказал Собянин.

Он отметил, что последние годы в городе строились новые дороги и развязки, открывались десятки новых станций метро, развивалось такси, появился каршеринг. «Постепенно, шаг за шагом самая главная проблема Москвы начинает отступать», - подчеркнул мэр Москвы.
Он выразил уверенность, что положительная динамика говорит о том, что работа делается в правильном направлении.

Собянин также заявил, что нужно рассмотреть вопрос о создании парковочных мест для автомобилей каршеринга. Соответствующее поручение будет дано департаменту транспорта. Кандидат в мэры также обсудил с экспертами вопросы, связанные с такси.

Мэр Москвы подчеркнул, что необходимо развивать и железнодорожное сообщение и интегрировать его в систему города. Она напомнил, что в 2016 году открылось Московское центральное кольцо (МЦК), которое перевозит почти 500 тысяч человек в сутки. Собянин отметил, что в настоящее время реализуется проект Московских центральных диаметров (МЦД).

Это пятый круглый стол, который проводит Собянин с целью формирования своей предвыборной программы. Две встречи были посвящены благоустройству. Собянин также обсудил с экспертами вопросы здравоохранения и экологии.

Кандидатами в мэры зарегистрированы пять человек: самовыдвиженец, действующий мэр Сергей Собянин, Вадим Кумин (КПРФ), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Илья Свиридов («Справедливая Россия»), Михаил Балакин («Союз горожан»).


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Теги: 
Сергей Собянин  эксперты  дороги  выборы 2018  выборы мэра Москвы-2018 

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