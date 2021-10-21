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Город (Москва и область)     21.10.2021 12:21

Собянин объявил нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября в Москве

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Теги:  коронавирус  COVID-19 

21 октября. Mossovetinfo.ru – Дни с 28 октября по 7 ноября будут нерабочими в Москве, соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. О том, какие ограничения будут действовать в Москве в эти дни, читайте здесь. Некоторые ограничения будут введены после завершения нерабочих дней, с 8 ноября.

Как сообщил мэр столицы в своем блоге, ситуация с коронавирусом в Москве продолжает развиваться по худшему сценарию. «В ближайшие дни мы достигнем исторических пиков заболеваемости ковидом», - отметил Собянин.

Президент России Владимир Путин ранее в среду подписал указ о нерабочих днях в стране с 30 октября по 7 ноября, разрешающий главам регионов вводить дополнительные нерабочие дни.

19 октября Собянин подписал указ, согласно которому работодатели в Москве с 25 октября обязаны перевести на удаленку не менее 30 процентов сотрудников, а москвичи старше 60 лет должны соблюдать домашний режим.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19 

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